Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 3СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 3ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Валерий Люкин назначен главным тренером женской сборной США по гимнастике

Евгений Зуенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Люкин назначен главным тренером сборной США по гимнастике.

Официально его новая должность называется «координатор национальной сборной», до недавнего времени ее занимала Марта Кароли, которая руководила женской гимнастической сборной США  в течение 15 последних лет. В этот период американская спортивная гимнастика переживала свой наивысший расцвет: спортсменки из США выиграли 96 медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Валерий Люкин привлекался к работе с участницами сборной США с 1994 года, в 1998-2001 годах он был одним из тренеров сборной, позже работал на посту координатора по развитию и отвечал за отбор кандидатов в национальную сборную.

Люкин, который живет и работает в США с 1992 года, является одним из самых популярных и успешных тренеров в истории американской гимнастики. Его самой известной воспитанницей является дочь Настя Люкин, выигравшая золотую медальна Олимпийских играх 2008 в Пекине

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олимпийский комитет США поддержал решение об отстранении российских легкоатлетовИсполнительный директор Олимпийского комитета США Скотт Блэкмун поддержал решение совета IAAF оставить в силе санкции, наложенные на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.Олимпийский комитет США поблагодарил СБР за помощь в «деле 45-го правила»Олимпийский комитет США (USOC) поблагодарил Союз биатлонистов России за помощь в отмене 45-го правила Олимпийской хартии, по которому спортсмены, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил более чем на полгода, не могли участвовать не только в Олимпийских играх, срок проведения которых попадает на период отстранения, но и в двух следующих – включая летние и зимние.Сотрудники Олимпийского комитета США будут привиты от свиного гриппаБолее ста сотрудников Олимпийского комитета США будут привиты вакциной от свиного гриппа перед поездкой на Олимпиаду в Ванкувере.Сменился глава Олимпийского комитета СШАБизнесмен Ларри Пробст избран на пост главы Олимпийского комитета США, заменив Питера Уберрота. За 58-летнего кандидата проголосовали единодушно

Cпецпредложения