Валерий Люкин назначен главным тренером женской сборной США по гимнастике

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Люкин назначен главным тренером сборной США по гимнастике.

Официально его новая должность называется «координатор национальной сборной», до недавнего времени ее занимала Марта Кароли, которая руководила женской гимнастической сборной США в течение 15 последних лет. В этот период американская спортивная гимнастика переживала свой наивысший расцвет: спортсменки из США выиграли 96 медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр.



Валерий Люкин привлекался к работе с участницами сборной США с 1994 года, в 1998-2001 годах он был одним из тренеров сборной, позже работал на посту координатора по развитию и отвечал за отбор кандидатов в национальную сборную.



Люкин, который живет и работает в США с 1992 года, является одним из самых популярных и успешных тренеров в истории американской гимнастики. Его самой известной воспитанницей является дочь Настя Люкин, выигравшая золотую медальна Олимпийских играх 2008 в Пекине

