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Клаудио Раньери: Для нас сейчас все внове

Ярослав Карамов
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери ответил на вопрос, сумеют ли его подопечные переключиться на английскую премьер-лигу после матча Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0).

«Сейчас все для нас внове. Мои игроки сказали мне, что все в порядке. Против «Бернли» будет тяжелый матч, настоящая битва. Наш соперник очень солидно выглядит», - сказал специалист.

Встреча в Лестере начнется в субботу в 17:00 мск.

Матч

Лестер Сити - Бёрнли

Место и дата

17 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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