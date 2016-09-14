Клаудио Раньери: Для нас сейчас все внове

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери ответил на вопрос, сумеют ли его подопечные переключиться на английскую премьер-лигу после матча Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0).

«Сейчас все для нас внове. Мои игроки сказали мне, что все в порядке. Против «Бернли» будет тяжелый матч, настоящая битва. Наш соперник очень солидно выглядит», - сказал специалист.

Встреча в Лестере начнется в субботу в 17:00 мск.