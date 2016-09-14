Клаудио Раньери: Для нас сейчас все внове
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери ответил на вопрос, сумеют ли его подопечные переключиться на английскую премьер-лигу после матча Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0).
«Сейчас все для нас внове. Мои игроки сказали мне, что все в порядке. Против «Бернли» будет тяжелый матч, настоящая битва. Наш соперник очень солидно выглядит», - сказал специалист.
Встреча в Лестере начнется в субботу в 17:00 мск.
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция
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