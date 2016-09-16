«Спартак» обыграл «Оренбург» и оторвался от ЦСКА на пять очков
Футболисты московского «Спартака» в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.
Первый гол на 2-й минуте матча великолепным ударом забил полузащитник гостей Квинси Промес. Спустя полчаса в ворота столичного клуба был назначен пенальти, который реализовал Благой Георгиев.
Во второй половине встречи все тот же Промес вывел свою команду вперед, а на 69-й минуте голландец выполнил подачу с фланга на Джано Ананидзе, который ударом слету отправил третий мяч в ворота Дмитрия Абакумова.
Таким образом, московский «Спартак» продолжает лидировать в таблице чемпионата России, набрав 19 баллов. В активе «Оренбурга» – 4 балла и 15-е место. Отметим, что идущий на втором месте ЦСКА, имеет игру в запасе.
В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют 25 сентября с «Уфой», а «Оренбург» в тот же день примет на домашней арене «Урал».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.
РФПЛ
7-й тур
Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция