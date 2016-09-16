«Спартак» обыграл «Оренбург» и оторвался от ЦСКА на пять очков

Футболисты московского «Спартака» в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.

Первый гол на 2-й минуте матча великолепным ударом забил полузащитник гостей Квинси Промес. Спустя полчаса в ворота столичного клуба был назначен пенальти, который реализовал Благой Георгиев.



Во второй половине встречи все тот же Промес вывел свою команду вперед, а на 69-й минуте голландец выполнил подачу с фланга на Джано Ананидзе, который ударом слету отправил третий мяч в ворота Дмитрия Абакумова.

Лучшие моменты матча (Видео)

Таким образом, московский «Спартак» продолжает лидировать в таблице чемпионата России, набрав 19 баллов. В активе «Оренбурга» – 4 балла и 15-е место. Отметим, что идущий на втором месте ЦСКА, имеет игру в запасе.



В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют 25 сентября с «Уфой», а «Оренбург» в тот же день примет на домашней арене «Урал».



Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.



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7-й тур