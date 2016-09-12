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Юрий Семин: Каждая песня группы «Ленинград» – это сумасшедшая энергетика!

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал об отношениях с лидером рок-группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, а также оценил творчество коллектива. 

«Недавно я посетил концерт группы «Ленинград», которая мне очень нравится, и сказал Сергею, что буду рад встретиться на футболе. Почему бы не у нас в Черкизово? Придёт ли он? Вообще он питерский. А они такие патриоты. Посмотрим.

Что у нас общего со Шнуровым? Хотя бы общие друзья. Они нас и познакомили. А главное, я уже сказал, мне группа «Ленинград» очень нравится. Билеты на концерт я сам купил, давно хотел посетить.

Каждая их песня – это сумасшедшая энергетика! Людям репертуар нравится. Сергей держит зал, эта аудитория целиком ему принадлежит. С этой точки зрения мне, конечно, интересно было посмотреть, оценить. О футболе Сергей рассуждает как посвящённый человек: знает обо всём и обо всех», – цитирует специалиста официальный сайт столичной команды.

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