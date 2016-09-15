СКА вырвал победу у «Барыса»
«Барыс» дома уступил СКА (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер, у гостей – Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев.
Отметим, что по ходу игры армейцы постоянно отыгрывались, склонив чашу весов лишь в третьем периоде.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Питерцы одержали шестую победу,
астанинцы потерпели шестое поражение (одно – в серии буллитов).
19 сентября СКА сыграет на выезде против «Автомобилиста», а «Барыс» днем ранее примет «Северсталь».
Матч
Барыс - СКА - 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)
Голы:
Старченко (Рымарев), 1:52 (1:0 - бол.). Войнов (Ковальчук), 3:31 (1:1 - бол.). Даллмэн (Боченски), 4:07 (2:1 - бол.). Баркер (Боченски), 8:19 (3:1). Коскиранта (Мозес), 13:13 (3:2). Плотников 45:49 (3:3 - бол.). Барабанов (Мозес), 46:35 (3:4). Гусев 57:46 (3:5).
Место и дата
16 сентября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция