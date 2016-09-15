Дубль Попова принес ЦСКА победу над «Автомобилистом»

«Автомобилист» дома уступил ЦСКА (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Никлас Андерсен и Алексей Василевский, у гостей - Александр Попов (дважды), Богдан Киселевич и Дмитрий Кугрышев.

Армейцы упрочили свое лидерство в сводной таблице лиги, команда из Екатеринбурга пока идет в ней восьмой.

18 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Югрой», а «Автомобилист» 19 сентября примет СКА.