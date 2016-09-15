Дубль Попова принес ЦСКА победу над «Автомобилистом»
«Автомобилист» дома уступил ЦСКА (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Никлас Андерсен и Алексей Василевский, у гостей - Александр Попов (дважды), Богдан Киселевич и Дмитрий Кугрышев.
Армейцы упрочили свое лидерство в сводной таблице лиги, команда из Екатеринбурга пока идет в ней восьмой.
18 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Югрой», а «Автомобилист» 19 сентября примет СКА.
Матч
Автомобилист - ЦСКА - 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы:
Попов (Холлоуэй, Ожиганов), 17:19 (0:1). Киселевич (Муршак), 19:34 (0:2). Попов (Киселевич), 21:16 (0:3). Андерсен (Моня, Торченюк), 30:38 (1:3). Василевский (Чесалин), 32:30 (2:3). Кугрышев (Киселевич), 44:51 (2:4).
Место и дата
16 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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