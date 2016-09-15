Сергей Плотников: В третьем периоде добавили оборотов и смогли выиграть у «Барыса»
Нападающий СКА Сергей Плотников подвел итоги матча против «Барыса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (5:3).
- Мы плохо начали, сразу пропустили ненужные голы. Стали исправлять ситуацию, но затем сбавили. В третьем периоде добавили оборотов, начали играть в то, во что умеем, смогли отыграться и выиграть матч.
- С чем связано большое количество удалений в первом периоде?
- Сложно сказать. Может, неконцентрация или невезение. Всегда бывают ненужные удаления, и это надо исправлять.
- Что скажете о «Барысе»?
- Хорошая, мобильная команда. Она неплохо двигается, владеет шайбой. Защитники хорошо бросают. Нам было нелегко, - сказал Плотников в эфире КХЛ ТВ HD.
Напомним, СКА выиграл у «Барыса» в Астане со счетом 5:3. По ходу матча армейцы проигрывали 1:3. У хозяев голы забили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев.
Подопечные Петра Воробьева одержали вторую победу подряд. Набрав 20 очков в девяти играх, армейцы занимают второе место в Западной конференции. «Барыс» остался на последней позиции в Восточной конференции, имея в активе четыре очка после семи матчей.
18 сентября подопечные Эдуарда Занковца примут в Астане «Северсталь», а СКА днем позже встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
Матч
Барыс - СКА - 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)
Голы:
Старченко (Рымарев), 1:52 (1:0 - бол.). Войнов (Ковальчук), 3:31 (1:1 - бол.). Даллмэн (Боченски), 4:07 (2:1 - бол.). Баркер (Боченски), 8:19 (3:1). Коскиранта (Мозес), 13:13 (3:2). Плотников 45:49 (3:3 - бол.). Барабанов (Мозес), 46:35 (3:4). Гусев 57:46 (3:5).
Место и дата
16 сентября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция