Сергей Плотников: В третьем периоде добавили оборотов и смогли выиграть у «Барыса»

Нападающий СКА Сергей Плотников подвел итоги матча против «Барыса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (5:3).

- Мы плохо начали, сразу пропустили ненужные голы. Стали исправлять ситуацию, но затем сбавили. В третьем периоде добавили оборотов, начали играть в то, во что умеем, смогли отыграться и выиграть матч.

- С чем связано большое количество удалений в первом периоде?

- Сложно сказать. Может, неконцентрация или невезение. Всегда бывают ненужные удаления, и это надо исправлять.

- Что скажете о «Барысе»?

- Хорошая, мобильная команда. Она неплохо двигается, владеет шайбой. Защитники хорошо бросают. Нам было нелегко, - сказал Плотников в эфире КХЛ ТВ HD.

Напомним, СКА выиграл у «Барыса» в Астане со счетом 5:3. По ходу матча армейцы проигрывали 1:3. У хозяев голы забили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев.

Подопечные Петра Воробьева одержали вторую победу подряд. Набрав 20 очков в девяти играх, армейцы занимают второе место в Западной конференции. «Барыс» остался на последней позиции в Восточной конференции, имея в активе четыре очка после семи матчей.

18 сентября подопечные Эдуарда Занковца примут в Астане «Северсталь», а СКА днем позже встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».