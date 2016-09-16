«Тамбов» – «Зенит». Матч начнется на полчаса раньше первоначального времени

Петербургский «Зенит» сообщил на своем официальном сайте об изменении времени начала матча 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».

Игра начнется не в 14:30, как было объявлено ранее, а в 14:00. Встреча состоится 22 сентября на стадионе «Спартак» в Тамбове.

Напомним, «Зенит» – действующий обладатель Кубка страны. В сезоне 2015/2016 сине-бело-голубые разгромили в финале турнира ЦСКА со счетом 4:1.

«Тамбов» в Кубке России-2016/17 стартовал со стадии 1/32 финала. 24 августа команда ФНЛ обыграла представителя второго дивизиона «Калугу» со счетом 3:1.