Массимо Каррера: Игра сложилась так, как я ожидал

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог матча с «Оренбургом» (3:1) в седьмом туре чемпионата России.

«Игра сложилась так, как я ожидал. Мы боролись против хорошей команды. Хорошо, что сразу забили гол. Во втором тайме доказали, что для победы нужно что-то большее. Каждая игра сложна по-своему. Всегда важна концентрация. Без концентрации сложно с каждой командой», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

«Спартак» продолжает лидировать в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. В следующем туре красно-белые сыграют 25 сентября с «Уфой».

Лучшие моменты матча (Видео)