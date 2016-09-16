Массимо Каррера: Игра сложилась так, как я ожидал
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог матча с «Оренбургом» (3:1) в седьмом туре чемпионата России.
«Игра сложилась так, как я ожидал. Мы боролись против хорошей команды. Хорошо, что сразу забили гол. Во втором тайме доказали, что для победы нужно что-то большее. Каждая игра сложна по-своему. Всегда важна концентрация. Без концентрации сложно с каждой командой», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
«Спартак» продолжает лидировать в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. В следующем туре красно-белые сыграют 25 сентября с «Уфой».
Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция