Роберт Евдокимов: «Оренбург» по голевым моментам превзошел «Спартак»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в седьмом туре чемпионата России.

«Понятно, что это «Спартак»: у них очень много индивидуально сильных футболистов. Мы держались и сыграли достойно. Создали немало голевых моментов: даже больше, чем «Спартак». Но в итоге проиграли. Сегодня мы всем показали, что умеем играть в футбол», сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

«Спартак» с 19 очками укрепил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Оренбург» с четырьмя очками - на предпоследнем месте.

Лучшие моменты матча (видео)