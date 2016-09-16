Роберт Евдокимов: «Оренбург» по голевым моментам превзошел «Спартак»
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в седьмом туре чемпионата России.
«Понятно, что это «Спартак»: у них очень много индивидуально сильных футболистов. Мы держались и сыграли достойно. Создали немало голевых моментов: даже больше, чем «Спартак». Но в итоге проиграли. Сегодня мы всем показали, что умеем играть в футбол», сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
«Спартак» с 19 очками укрепил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Оренбург» с четырьмя очками - на предпоследнем месте.
Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция