EA показала сюжетный трейлер FIFA 17

Компания Electronic Arts представила трейлер сюжетного режима FIFA 17 — «История».



В режиме «История» будет возможность пройти свой собственный путь в роли восходящей звезды АПЛ Алекса Хантера. Во время компании Алекс будет взаимодействовать с Марко Ройсом, Анхелем Ди Марией и другими звездами мирового футбола.





FIFA 17 — двадцать четвёртая футбольная игра из серии игр FIFA, будет выпущена 29 сентября 2016 года для платформ PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360.