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«ПСЖ» не сумел договориться с Бензема

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Le FigaroКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема мог вернуться минувшим летом в чемпионат Франции. Об этом сообщил журналист Фредерик Хермель, который отметил, что на игрока претендовал «ПСЖ».

«Этот клуб хотел приобрести Бензема, однако, они не смогли нормально провести переговоры», – цитирует Хермеля Le Figaro.

До перехода в «Реал» нападающий выступал в Лиге 1 за «Лион». Этим летом испанские СМИ утверждали, что руководство «сливочных» приняло решение продать футболиста в связи со скандальной историей, связанной с шантажом Матье Вальбуэна. 


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