«ПСЖ» не сумел договориться с Бензема

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема мог вернуться минувшим летом в чемпионат Франции. Об этом сообщил журналист Фредерик Хермель, который отметил, что на игрока претендовал «ПСЖ».



«Этот клуб хотел приобрести Бензема, однако, они не смогли нормально провести переговоры», – цитирует Хермеля Le Figaro.



До перехода в «Реал» нападающий выступал в Лиге 1 за «Лион». Этим летом испанские СМИ утверждали, что руководство «сливочных» приняло решение продать футболиста в связи со скандальной историей, связанной с шантажом Матье Вальбуэна.



