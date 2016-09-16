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Андрей Червиченко: Гол Джано в ворота «Оренбурга» может стать лучшим в сентябре

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил гол полузащитника красно-белых Джано Ананидзе в ворота «Оренбурга» (3:1).

«Оренбург»  «Спартак». Лучшие моменты матча (Видео)

– Какой гол вам понравился больше: Промеса или Ананидзе? 
– Конечно, Джано. Это блестящий гол, лучший в туре, хотя, может и стать голом месяца. Конечно, было много красивых мячей, но гол Джано – один из лидеров.

– А гол Александра Салугина в ворота «Томи»?  
– Мне не очень нравятся голы с центра поля, поскольку в них много случайности присутствует. А такие голы, например, как Ивелина Попова в матче с «Локомотивом» или Анандизе, вот это – настоящее мастерство.

Полное интервью Андрея Червиченко можно прочитать ЗДЕСЬ.  

Матч

Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)

Голы

Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).

Состав

Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)

Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш

Предупреждения:

Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

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