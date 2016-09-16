Андрей Червиченко: Гол Джано в ворота «Оренбурга» может стать лучшим в сентябре

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил гол полузащитника красно-белых Джано Ананидзе в ворота «Оренбурга» (3:1).



«Оренбург» – «Спартак». Лучшие моменты матча (Видео)

– Какой гол вам понравился больше: Промеса или Ананидзе?

– Конечно, Джано. Это блестящий гол, лучший в туре, хотя, может и стать голом месяца. Конечно, было много красивых мячей, но гол Джано – один из лидеров.



– А гол Александра Салугина в ворота «Томи»?

– Мне не очень нравятся голы с центра поля, поскольку в них много случайности присутствует. А такие голы, например, как Ивелина Попова в матче с «Локомотивом» или Анандизе, вот это – настоящее мастерство.

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