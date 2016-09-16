Андрей Червиченко: Гол Джано в ворота «Оренбурга» может стать лучшим в сентябре
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил гол полузащитника красно-белых Джано Ананидзе в ворота «Оренбурга» (3:1).
«Оренбург» – «Спартак». Лучшие моменты матча (Видео)
– Какой гол вам понравился больше: Промеса или Ананидзе?
– Конечно, Джано. Это блестящий гол, лучший в туре, хотя, может и стать голом месяца. Конечно, было много красивых мячей, но гол Джано – один из лидеров.
– А гол Александра Салугина в ворота «Томи»?
– Мне не очень нравятся голы с центра поля, поскольку в них много случайности присутствует. А такие голы, например, как Ивелина Попова в матче с «Локомотивом» или Анандизе, вот это – настоящее мастерство.
Полное интервью Андрея Червиченко можно прочитать ЗДЕСЬ.
Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция