Кто первым обыграет «Спартак» в чемпионате России? Опрос
Футболисты московского «Спартака» в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу».
Таким образом, московский «Спартак» продолжает лидировать в таблице чемпионата России, набрав 19 баллов.
В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют 25 сентября с «Уфой».
Sovsport.ru предлагает своим посетителям принять участие в опросе, когда «Спартак» потерпит первое поражение во внутреннем первенстве.
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