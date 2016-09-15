Эдуард Занковец: Первые два периода матча против СКА можем занести себе в актив
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итоги домашнего матча против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (3:5).
- Два хороших периода, если их объединить с третьим периодом в прошлой игре против «Автомобилиста» - получится практически идеальная игра. К сожалению, мы не смогли отыграть весь матч на хорошем уровне. В третьем периоде проиграли всю игру, несмотря на то что первую и вторую двадцатминутки провели хорошо.
Наша задача на следующие матчи - сделать выводы, не допускать прежних ошибок, извлечь пользу из этого поражения и двигаться дальше. Все-таки первые два периода мы можем занести себе в актив, - приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса».
Напомним, СКА выиграл у «Барыса» в Астане со счетом 5:3. По ходу матча армейцы проигрывали 1:3. У хозяев голы забили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев.
Подопечные Петра Воробьева одержали вторую победу подряд. Набрав 20 очков в девяти играх, армейцы занимают второе место в Западной конференции. «Барыс» остался на последней позиции в Восточной конференции, имея в активе четыре очка после семи матчей. Казахстанская команда потерпела третье поражение подряд, ранее она дважды уступила «Автомобилисту» (3:4, 2:3 Б).
18 сентября подопечные Эдуарда Занковца примут в Астане «Северсталь», а СКА днем позже встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
Матч
Барыс - СКА - 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)
Голы:
Старченко (Рымарев), 1:52 (1:0 - бол.). Войнов (Ковальчук), 3:31 (1:1 - бол.). Даллмэн (Боченски), 4:07 (2:1 - бол.). Баркер (Боченски), 8:19 (3:1). Коскиранта (Мозес), 13:13 (3:2). Плотников 45:49 (3:3 - бол.). Барабанов (Мозес), 46:35 (3:4). Гусев 57:46 (3:5).
Место и дата
16 сентября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция