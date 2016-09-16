«Оренбург» – «Спартак». Красно-белые превзошли соперника почти по всем показателям
В матче 7-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» – 3:1.
По данным InStat, «Спартак» превзошел «Оренбург» почти по всем статистическим показателям. По владению мячом – 60% времени против 40%, по передачам – 615 (точность – 88%) против 270 (74%), по выигранным единоборствам – 115 против 102, по обводкам – 45 (удачные – 62%) против 43 (53%), по отборам мяча – 53 (удачные – 57%) против 51 (45%). Команды нанесли по 8 ударов по воротам. «Оренбург» был точнее – 4 попадания в створ против 3 у «Спартака».
Массимо и ускорение. «Спартак» Карреры прибавил во втором тайме и победил
Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция