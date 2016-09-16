«Оренбург» – «Спартак». Красно-белые превзошли соперника почти по всем показателям

В матче 7-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» – 3:1.

По данным InStat, «Спартак» превзошел «Оренбург» почти по всем статистическим показателям. По владению мячом – 60% времени против 40%, по передачам – 615 (точность – 88%) против 270 (74%), по выигранным единоборствам – 115 против 102, по обводкам – 45 (удачные – 62%) против 43 (53%), по отборам мяча – 53 (удачные – 57%) против 51 (45%). Команды нанесли по 8 ударов по воротам. «Оренбург» был точнее – 4 попадания в створ против 3 у «Спартака».

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