«Оренбург» – «Спартак». Промес стал лучшим игроком матча по единоборствам, ударам и обводкам
В матче 7-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» – 3:1.
По данным InStat, самыми бьющими игроками матча стали Промес и Георгиев – по 3 удара (по 2 в створ). Кроме того, Промес чаще всех вступал в единоборства – 32 (выигранные – 41%) и шел в обводку – 15 (удачные – 11). Наибольшее количество передач сделал Комбаров – 83 (точность – 90%). Больше всех точных острых/обостряющих передач сделал Зе Луиш – 3. Комбаров и Ещенко стали лучшими по удачным отборам мяча – по 6.
Массимо и ускорение. «Спартак» Карреры прибавил во втором тайме и победил
Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция