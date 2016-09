«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Кэрроллом

«Тоттенхэм» продлил соглашение с полузащитником Томом Кэрроллом, сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение с 24-летним игроком рассчитано до 2019 года.

Кэрролл в прошлом сезоне в 19 матчах премьер-лиги забил один гол. В нынешнем сезоне он провел в АПЛ один матч.

NEW CONTRACT: We are delighted to announce that @tom_carroll92 has signed a new contract with the Club until 2019. pic.twitter.com/NKF5AsC0Wa