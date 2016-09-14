«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Кэрроллом

Рой Кин: Моуринью считает себя особенным, однако, на мой взгляд, это больше относится к Гвардиоле

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о своем отношении к Жозе Моуринью и Хосепу Гвардиоле, отдав предпочтение каталонскому наставнику.