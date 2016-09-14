«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Кэрроллом
«Тоттенхэм» продлил соглашение с полузащитником Томом Кэрроллом, сообщает официальный твиттер клуба.
Новое соглашение с 24-летним игроком рассчитано до 2019 года.
Кэрролл в прошлом сезоне в 19 матчах премьер-лиги забил один гол. В нынешнем сезоне он провел в АПЛ один матч.
NEW CONTRACT: We are delighted to announce that @tom_carroll92 has signed a new contract with the Club until 2019. pic.twitter.com/NKF5AsC0Wa— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 16 сентября 2016 г.
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