Александр Бубнов: «Спартак» Карреры продолжает успешно гнуть выбранную линию

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов подвел итоги матча красно-белых с «Оренбургом» в рамках 7-го тура РФПЛ (3:1).



«Оренбург» выглядит лучше всех остальных аутсайдеров. У команды Роберта Евдокимова поставлена игра, она хорошо организована и сбалансирована, неплохо выполняется переход из обороны в атаку, да и с физикой полный порядок. В матче со «Спартаком» опять не удалось отличиться с игры, но с таким подходом «Оренбург» рано или поздно прорвёт.



У хозяев сегодня было даже больше острых моментов, чем у красно-белых, а реализовать их не удалось даже не столько из-за нехватки исполнительского мастерства, сколько по причине невезения. На пути мяча неоднократно вставали Артём Ребров и каркас ворот. На мой взгляд, несмотря на поражение, эта игра была лучшей в исполнении оренбуржцев в чемпионате, и она придаст им уверенности в своих силах, а болельщикам – веру в команду.



На развитие событий в матче большое влияние оказал быстрый гол Квинси Промеса. Голландец нанёс хороший удар, но других моментов у красно-белых до перерыва в общем-то и не было, хотя они применяли высокий прессинг, играли в свойственной манере, а «Оренбург» отдал мяч.



Команда Массимо Карреры продолжает успешно гнуть выбранную линию. В былые годы в споре с аутсайдером «Спартак», пропустив ответный мяч, мог бы расклеиться, но сейчас красно-белые играют иначе. Итальянский тренер подпитывает команду эмоциями, а главное, сбалансировал игру, чётко расставив игроков в атаке, скорректировав действия обороны. Футболистам «Спартака» и до Карреры случалось проявлять характер, они профессионалы, но теперь чётко сознают, чего от них требует наставник. «Спартак» понимает, во что играет, и это действо приносит ему удовольствие. И даже фортуна не в первый раз встала на сторону московского клуба. Если придерживаться заданной линии, результат придёт, и он будет хорошим», – цитирует Бубнова Sportbox.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют 25 сентября с «Уфой», а «Оренбург» в тот же день примет на домашней арене «Урал».



Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.



