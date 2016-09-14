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DreamHack анонсировала шестой сезон DreamLeague

Дмитрий Галкин
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Организатор киберспортивных соревнований DreamHack анонсировала шестой сезон турнира DreamLeague по Dota 2.

На первой стадии турнира сыграют восемь команд в формате bo2 и за каждую выигранную карту победитель получит 1000 долларов. На этой стадии разыграют 56 000 долларов. Старт лиги намечен на 11 октября. В серию плей-офф, которая пройдет 25 и 26 ноября, выйдут 4 сильнейших коллектива. Матчи будут сыграны в формате bo3, а гранд финал в bo5. Призовой фонд плей-офф составит 175 000 долларов и распределится по местам:

1 место - 80 000 долларов
2 место - 45 000 долларов 
3 место - 30 000 долларов 
4 место - 20 000 долларов

LAN-финал соревнований пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в Швеции. Состав участников будет анонсирован в позже.

Победителем пятого сезона лиги стала команда OG, которая в финале обыграла Natus Vincere со счетом 3:0.

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