DreamHack анонсировала шестой сезон DreamLeague

Организатор киберспортивных соревнований DreamHack анонсировала шестой сезон турнира DreamLeague по Dota 2.



На первой стадии турнира сыграют восемь команд в формате bo2 и за каждую выигранную карту победитель получит 1000 долларов. На этой стадии разыграют 56 000 долларов. Старт лиги намечен на 11 октября. В серию плей-офф, которая пройдет 25 и 26 ноября, выйдут 4 сильнейших коллектива. Матчи будут сыграны в формате bo3, а гранд финал в bo5. Призовой фонд плей-офф составит 175 000 долларов и распределится по местам:



1 место - 80 000 долларов

2 место - 45 000 долларов

3 место - 30 000 долларов

4 место - 20 000 долларов



LAN-финал соревнований пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в Швеции. Состав участников будет анонсирован в позже.

Победителем пятого сезона лиги стала команда OG, которая в финале обыграла Natus Vincere со счетом 3:0.

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