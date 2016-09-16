Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 3ПСЖ
ФутболСампдория0 : 0Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис1 : 2Гранада
ФутболЧелси0 : 1Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболУрал- : -Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа

Массимо Каррера: «Спартак» пытается найти слабые места у каждой команды

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура РФПЛ над «Оренбургом» (3:1).

«Мы знали, что сегодня будет очень сложно. Несмотря на то что «Оренбург» – команда не самого высокого уровня, она всегда действует компактно. И им трудно забить. Нам пришлось нелегко во втором тайме. И причиной этому – игра соперника. Конечно, оренбуржцы хотели победить. В концовке наши ребята контролировали ход встречи и смогли заработать три очка. Но в том, что мы выиграли, есть и наша заслуга, и доля удачи.

У каждого матча своя история. Порой идём от игры соперника. Стараемся у каждой команды найти слабые места. Знал, что оренбуржцы дома будут атаковать большими силами, поэтому нам было намного проще действовать на контратаках», – приводит слова итальянского специалиста официальный сайт красно-белых.

В следующем туре подопечные московский «Спартак» сыграет 25 сентября с «Уфой», а «Оренбург» в тот же день примет на домашней арене «Урал».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. 

Андрей Червиченко: Дифирамбы в адрес Карреры неоправданны и преждевременны

Матч

Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)

Голы

Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).

Состав

Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)

Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш

Предупреждения:

Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» набирал 19 очков в семи стартовых турах в чемпионские сезоныВ пятницу «Спартак» в матче 7-го тура РФПЛ обыграл на выезде «Оренбург» со счетом 3:1.«Спартак» дал предварительное согласие на проведение товарищеского матча с «Црвеной Звездой»Как сообщает официальный сайт «Црвены Звезды», клуб предлагает московскому «Спартаку» провести товарищеский матч 25 марта 2017 года на стадионе «Маракана» в Белграде.Президент «Оренбурга»: В матче со «Спартаком» создали столько моментов, сколько не было ни в одной игреПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в седьмом туре чемпионата России.Александр Бубнов: «Спартак» Карреры продолжает успешно гнуть выбранную линиюБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов подвел итоги матча красно-белых с «Оренбургом» в рамках 7-го тура РФПЛ (3:1).«Оренбург» – «Спартак». Промес стал лучшим игроком матча по единоборствам, ударам и обводкамВ матче 7-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» – 3:1.«Оренбург» – «Спартак». Красно-белые превзошли соперника почти по всем показателямВ матче 7-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» – 3:1.Андрей Червиченко: Гол Джано в ворота «Оренбурга» может стать лучшим в сентябреБывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что гол Джано Ананидзе в ворота «Оренбурга» может стать лучшим по итогам сентября.Андрей Червиченко: Дифирамбы в адрес Карреры неоправданны и преждевременныАндрей Червиченко: Дифирамбы в адрес Карреры неоправданны и преждевременныБывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко повел итоги матча красно-белых с «Оренбургом.Массимо и ускорение. «Спартак» Карреры прибавил во втором тайме и победилМассимо и ускорение. «Спартак» Карреры прибавил во втором тайме и победил«Спартак» учится выгрызать очки в матчах, в которых не идет командная игра, не хватает фантазии и ограничено пространство.Роберт Евдокимов: «Оренбург» по голевым моментам превзошел «Спартак»Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в седьмом туре чемпионата России.Массимо Каррера: Игра сложилась так, как я ожидалГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог матча с «Оренбургом» (3:1) в седьмом туре чемпионата России.«Спартак» поймал кураж. И пока не отпустил». Евгений Ловчев о победе в Оренбурге«Спартак» поймал кураж. И пока не отпустил». Евгений Ловчев о победе в ОренбургеОбозреватель Sovsport.ru – о матче «Спартака» в Оренбурге.«Спартак» обыграл «Оренбург» и оторвался от ЦСКА на пять очков«Спартак» обыграл «Оренбург» и оторвался от ЦСКА на пять очковФутболисты московского «Спартака» в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу».Кононов и Гончаренко вошли в список кандидатов на пост наставника «Легии»Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть российский клуб. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.«Оренбург» – «Спартак». ОнлайнСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча седьмого тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком».Арвеладзе может возглавить «Краснодар»Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе попал в список кандидатов на пост главного тренера «Краснодара», сообщает «Матч-ТВ».«Уфа» подпишет вратаря «Шахтера»«Уфа» подпишет контракт с третьим голкипером донецкого «Шахтера» Богданом Сарнавским, сообщает «Чемпионат».Виталий Мутко: Продаст «Рубин» маек Набиуллина на 5-7 миллионов, тогда можно будет предлагать новый контрактМинистр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о развитии молодых футболистов в России.Андрей Червиченко: Мяча три «Оренбург» от «Спартака» пропуститБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Оренбургом».РФПЛ. 7-й тур. «Оренбург» - «Спартак» и другие матчиРезультаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.

Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения