Массимо Каррера: «Спартак» пытается найти слабые места у каждой команды
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура РФПЛ над «Оренбургом» (3:1).
«Мы знали, что сегодня будет очень сложно. Несмотря на то что «Оренбург» – команда не самого высокого уровня, она всегда действует компактно. И им трудно забить. Нам пришлось нелегко во втором тайме. И причиной этому – игра соперника. Конечно, оренбуржцы хотели победить. В концовке наши ребята контролировали ход встречи и смогли заработать три очка. Но в том, что мы выиграли, есть и наша заслуга, и доля удачи.
У каждого матча своя история. Порой идём от игры соперника. Стараемся у каждой команды найти слабые места. Знал, что оренбуржцы дома будут атаковать большими силами, поэтому нам было намного проще действовать на контратаках», – приводит слова итальянского специалиста официальный сайт красно-белых.
В следующем туре подопечные московский «Спартак» сыграет 25 сентября с «Уфой», а «Оренбург» в тот же день примет на домашней арене «Урал».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.
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Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция