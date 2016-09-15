Дмитрий Квартальнов: Нельзя нам так играть

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу над «Автомобилистом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Двоякое впечатление оставила игра. Половина игры - по плану, забили, но, к сожалению, из-за нюансов игра перевернулась. Потом снова игру выравняли, а в конце - настоящий триллер. Но три очка есть три очка. Нельзя нам так играть. Хорошо, что в начале игры все получалось», - приводит слова специалиста официальный сайт уральского клуба.

Армейцы упрочили свое лидерство в сводной таблице лиги, команда из Екатеринбурга пока идет в ней восьмой.

18 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Югрой», а «Автомобилист» 19 сентября примет СКА.