«Челси» – «Ливерпуль». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 5-го тура АПЛ.
Отметим, что встречу с первых минут в составе лондонского клуба начнет защитник Давид Луиз, который вернулся в команду минувшим летом из «ПСЖ».
«Челси»: Куртуа, Иванович, Кэхилл, Д. Луиз, Аспиликуэта, Канте, Матич, Виллиан, Оскар, Азар, Диего Коста.
Запасные: Бегович, Эйна, Алонсо, Фабрегас, Мозес, Педро, Батшуайи.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана, Коутиньо, Мане, Старридж.
Запасные: Кариус, Морено, Стюарт, Эжариа, Груич, Лукас Лейва, Ориги.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
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