Стив Мозес: После первого периода матча с «Барысом» мы немного успокоились

Форвард СКА Стив Мозес поделился впечатлениями от победы над «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).

- Хоккеисты соперника очень активно начали первый период, мы напротив, двигались недостаточно первые 5-6 минут и пропустили за это время голы. Да, тяжело догонять, но мы сделали хорошую работу, проявили характер, прессинговали остаток игры и победили.

- За счет чего удалось переломить ход встречи?

- После первого периода мы немного успокоились, старались не получать удаления, у нас 4 отличных звена, мы начали активно прессинговать. Это большая победа.

- Почему так начали - удаления, пропущенные голы?

- Иногда так случается, удаления и как следствие голы соперника. Затем вновь допускаются ошибки, но это часть хоккея, иногда такое происходит. Рад, что мы смогли отыграться. Проделали отличную игру, - цитирует Мозеса Sports.kz.

Для американца это была вторая игра в регулярном чемпионате-2016/17. До этого Мозес принял участие в матче с «Трактором», который состоялся 23 августа (1:2 ОТ).

Напомним, СКА выиграл у «Барыса» в Астане со счетом 5:3. По ходу матча армейцы проигрывали 1:3. У хозяев голы забили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев.

Подопечные Петра Воробьева одержали вторую победу подряд. Набрав 20 очков в девяти играх, армейцы занимают второе место в Западной конференции. «Барыс» остался на последней позиции в Восточной конференции, имея в активе четыре очка после семи матчей.

18 сентября подопечные Эдуарда Занковца примут в Астане «Северсталь», а СКА днем позже встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».