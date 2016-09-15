Стив Мозес: После первого периода матча с «Барысом» мы немного успокоились
Форвард СКА Стив Мозес поделился впечатлениями от победы над «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).
- Хоккеисты соперника очень активно начали первый период, мы напротив, двигались недостаточно первые 5-6 минут и пропустили за это время голы. Да, тяжело догонять, но мы сделали хорошую работу, проявили характер, прессинговали остаток игры и победили.
- За счет чего удалось переломить ход встречи?
- После первого периода мы немного успокоились, старались не получать удаления, у нас 4 отличных звена, мы начали активно прессинговать. Это большая победа.
- Почему так начали - удаления, пропущенные голы?
- Иногда так случается, удаления и как следствие голы соперника. Затем вновь допускаются ошибки, но это часть хоккея, иногда такое происходит. Рад, что мы смогли отыграться. Проделали отличную игру, - цитирует Мозеса Sports.kz.
Для американца это была вторая игра в регулярном чемпионате-2016/17. До этого Мозес принял участие в матче с «Трактором», который состоялся 23 августа (1:2 ОТ).
Напомним, СКА выиграл у «Барыса» в Астане со счетом 5:3. По ходу матча армейцы проигрывали 1:3. У хозяев голы забили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев.
Подопечные Петра Воробьева одержали вторую победу подряд. Набрав 20 очков в девяти играх, армейцы занимают второе место в Западной конференции. «Барыс» остался на последней позиции в Восточной конференции, имея в активе четыре очка после семи матчей.
18 сентября подопечные Эдуарда Занковца примут в Астане «Северсталь», а СКА днем позже встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
Матч
Барыс - СКА - 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)
Голы:
Старченко (Рымарев), 1:52 (1:0 - бол.). Войнов (Ковальчук), 3:31 (1:1 - бол.). Даллмэн (Боченски), 4:07 (2:1 - бол.). Баркер (Боченски), 8:19 (3:1). Коскиранта (Мозес), 13:13 (3:2). Плотников 45:49 (3:3 - бол.). Барабанов (Мозес), 46:35 (3:4). Гусев 57:46 (3:5).
Место и дата
16 сентября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция