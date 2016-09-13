Валерий Карпин: «Челси» обыграет «Ливерпуль» со счетом 2:1
Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Челси» - «Ливерпуль» в пятом туре чемпионата Англии.
«Победит «Челси» со счетом 2:1, и думаю, что Коста забьет. Удалится или нет? Пускай удаляется, мы же прогнозируем не его удаление. «Челси» на данный момент - более стабильная команда, даже по составу, если говорить о начале нынешнего сезона», - сказал Карпин.
Встреча начнется сегодня в Лондоне в 22:00 мск. Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.
«Челси» на данный момент занимает второе место в таблице АПЛ, «Ливерпуль» идет шестым.
Матч
Голы
Ловрен 17 (0:1).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Иванович, Азар, Виллиан, Оскар, Канте, Матич, Коста
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Коутиньо, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана, Мане, Милнер, Старридж
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
16 сентября 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция