Валерий Карпин: «Челси» обыграет «Ливерпуль» со счетом 2:1

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Челси» - «Ливерпуль» в пятом туре чемпионата Англии.

«Победит «Челси» со счетом 2:1, и думаю, что Коста забьет. Удалится или нет? Пускай удаляется, мы же прогнозируем не его удаление. «Челси» на данный момент - более стабильная команда, даже по составу, если говорить о начале нынешнего сезона», - сказал Карпин.

Встреча начнется сегодня в Лондоне в 22:00 мск. Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.

«Челси» на данный момент занимает второе место в таблице АПЛ, «Ливерпуль» идет шестым.