УЕФА отменит красную карточку Верратти и перепишет желтую на Маркиньоса

Как сообщает Le Parisien, красная карточка полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, полученная в матче группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», будет отменена.



Такое решение приняли в УЕФА, удовлетворив апелляцию французского клуба. Отмечается, посмотрев повторы эпизода, в организации пришли к выводу, что желтая карточка, которая привела к удалению итальянца, должна быть переписана на защитника «ПСЖ» Маркиньюса, толкавшего форварда «Арсенала» Оливье Жиру.



Отметим, что встреча, прошедшая во Франции, завершилась со счетом 1:1.



