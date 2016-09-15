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УЕФА отменит красную карточку Верратти и перепишет желтую на Маркиньоса

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Le ParisienКомментарии

Как сообщает Le Parisien, красная карточка полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, полученная в матче группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», будет отменена.

Такое решение приняли в УЕФА, удовлетворив апелляцию французского клуба. Отмечается, посмотрев повторы эпизода, в организации пришли к выводу, что желтая карточка, которая привела к удалению итальянца, должна быть переписана на защитника «ПСЖ» Маркиньюса, толкавшего форварда «Арсенала» Оливье Жиру. 

Отметим, что встреча, прошедшая во Франции, завершилась со счетом 1:1.

Матч

ПСЖ - Арсенал - 1:1 (1:0)

Голы

Кавани 1 (1:0). Санчес 78 (1:1).

Состав

ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Орье (Менье, 84), Тиаго Силва, Максвелл, Ди Мария, Матюиди, Вератти, Рабьо (Мотта, 73), Крыховяк (Пасторе, 79), Кавани

Арсенал: Оспина, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Озил (Эль-Ненни, 85), Коклен (Джака, 71), Окслейд-Чемберлен (Жиру, 63 , 90), Касорла, Айвоби, Санчес

Предупреждения:

Вератти, 8; Мотта, 90 - Коклен, 24; Жиру, 88

Удаления:

Вератти, 90 - Жиру, 90

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция


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