Президент «Оренбурга»: В матче со «Спартаком» создали столько моментов, сколько не было ни в одной игре

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в седьмом туре чемпионата России.

«По самоотдаче вопросов нет. Нам не повезло, это все прекрасно видели. Моменты были. Мы создали столько, сколько не было ни в одной игре. Прогресс налицо. Понятно, что «Спартак» – это мастеровитая команда, где собраны индивидуально сильные футболисты, есть звезды. Но «Оренбург» в этом матче, наверное, играл лучше «Спартака». Не повезло нам, но счет на табло», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».

«Спартак» продолжает лидировать в таблице чемпионата, набрав 19 баллов. «Оренбург» с четырьмя очками занимает 15-е место.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют 25 сентября с «Уфой», а «Оренбург» в тот же день примет на домашней арене «Урал».

Лучшие моменты матча (Видео)