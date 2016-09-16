Президент «Оренбурга»: В матче со «Спартаком» создали столько моментов, сколько не было ни в одной игре
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в седьмом туре чемпионата России.
«По самоотдаче вопросов нет. Нам не повезло, это все прекрасно видели. Моменты были. Мы создали столько, сколько не было ни в одной игре. Прогресс налицо. Понятно, что «Спартак» – это мастеровитая команда, где собраны индивидуально сильные футболисты, есть звезды. Но «Оренбург» в этом матче, наверное, играл лучше «Спартака». Не повезло нам, но счет на табло», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».
«Спартак» продолжает лидировать в таблице чемпионата, набрав 19 баллов. «Оренбург» с четырьмя очками занимает 15-е место.
В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют 25 сентября с «Уфой», а «Оренбург» в тот же день примет на домашней арене «Урал».
Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция