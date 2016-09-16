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«Спартак» дал предварительное согласие на проведение товарищеского матча с «Црвеной Звездой»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Црвена Звезда»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Црвены Звезды», клуб предлагает московскому «Спартаку» провести товарищеский матч 25 марта 2017 года на стадионе «Маракана» в Белграде.

Болельщики красно-белых накануне с согласия руководства столичной команды посетили Белград и встретились с руководителями «Црвены Звезды», в том числе с наставником сербского клуба Миодрагом Божовичем, который ранее работал в чемпионате России.

Предварительно клубы договорились о проведении товарищеской игры 25 марта, но «Спартак» еще должен дать окончательный ответ.

Отметим, что в сентябре 2014 года красно-белые и «Црвена Звезда» сыграли в первом матче на «Открытие Арене». Тогда команды разошлись миром – 1:1.


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