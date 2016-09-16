«Спартак» набирал 19 очков в семи стартовых турах в чемпионские сезоны
В пятницу «Спартак» в матче 7-го тура РФПЛ обыграл на выезде «Оренбург» со счетом 3:1.
После семи сыгранных матчей в копилке московского клуба уже 19 набранных очков, что является лучшим стартом команды в XXI веке и повторением рекорда. Аналогичных результатов «Спартак» добивался в 1994, 1999 и 2000 годах, ставших для клуба чемпионскими.
Результаты первых семи матчей «Спартака» в чемпионатах России
1992 год – 5 побед, 2 ничьи (разница мячей – 12:2)
1993 год – 6 побед, 1 поражение (разница мячей – 21:5)
1994 год – 6 побед, 1 ничья (разница мячей – 23:6)
1995 год – 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения (разница мячей – 15:10)
1996 год – 5 побед, 1 ничья, 1 поражение (разница мячей – 10:2)
1997 год – 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение (разница мячей – 13:4)
1998 год – 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения (разница мячей – 8:5)
1999 год – 6 побед, 1 ничья (разница мячей – 14:5)
2000 год – 6 побед, 1 ничья (разница мячей – 17:4)
2001 год – 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение (разница мячей – 6:5)
2002 год – 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение (разница мячей – 13:6)
2003 год – 1 победа, 3 ничьи, 3 поражения (разница мячей – 7:11)
2004 год – 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение (разница мячей – 18:10)
2005 год – 4 победы, 1 ничья, 2 поражения (разница мячей – 14:6)
2006 год – 2 победы, 4 ничьи, 1 поражение (разница мячей – 13:11)
2007 год – 4 победы, 3 ничьи (разница мячей – 8:3)
2008 год – 2 победы, 4 ничьи, 1 поражение (разница мячей – 11:10)
2009 год – 3 победы, 1 ничья, 3 поражения (разница мячей – 8:7)
2010 год – 2 победы, 4 ничьи, 1 поражение (разница мячей – 7:6)
2011 год – 3 победы, 1 ничья, 3 поражения (разница мячей – 5:9)
2012 год – 4 победы, 3 поражения (разница мячей – 12:12)
2013 год – 4 победы, 2 ничьи, 1 поражения (разница мячей – 13:7)
2014 год – 5 побед, 2 поражения (разница мячей – 12:9)
2015 год – 4 победы, 1 ничья, 2 поражения (разница мячей – 11:7)
2016 год – 6 побед, 1 ничья (разница мячей – 14:2)