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Валерий Рейнгольд: Комбаров – лучший крайний защитник страны

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что у него нет претензий к игре защитников москвичей в матче 7-го тура против «Оренбурга» (3:1).

Я доволен тем, что ошибки, которые происходят в обороне, не носят тактический характер. То есть, все футболисты возвращаются в оборону. Все занимают свои позиции и ведут борьбы.  В своей штрафной все игроки соперника разобраны. Ошибки носят стихийный характер. Это – неудачный пас или быстрая атака соперника. Но никак не следствие его тактического превосходства. Ошибки, которые совершает «Спартак» со временем пропадут.

Здесь я ставлю в пример Дмитрия Комбарова. Каким он был ранее и как я его критиковал и какой он сейчас – лучший крайний защитник страны. Массимо Каррера сам был защитником. Я предполагаю, что он сумел объяснить Комбарову, что свои лучшие качества он должен проявлять именно в обороне, а не в атаке. И сейчас Комбаров играет просто на загляденье, - сказал Рейнгольд.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют 25 сентября с «Уфой», а «Оренбург» в тот же день примет на домашней арене «Урал».

«Оренбург»  «Спартак». Лучшие моменты матча (Видео)

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