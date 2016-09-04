Светлана Кузнецова: Очень хотелось бы сыграть на турнире в Петербурге

Десятая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала о желании выступить на турнире WTA в Санкт-Петербурге, который проводится с 2016 года.

- Мне бы очень хотелось там сыграть. Но с Санкт-Петербургом у меня связаны не самые позитивные воспоминания. Кроме детского негатива, почти ничего не осталось. Когда я приехала в Испанию, мне все говорили, что там я могу многого достичь. Для меня это было удивительно, ведь дома мне говорили совершенно противоположные вещи.

Выступить на родине - не самая легкая задача. Вспомните, сколько времени мне потребовалось, чтобы собраться с духом в Москве и выиграть Кубок Кремля. Все-таки матчи за сборную - это одно, а Кубок Кремля - ругое. В Питере будет другая ступень.

С организатором петербургского турнира Александром Медведевым нам не удалось договориться в связи со сложным графиком. Я беседовала сначала с ним, потом с Евгением Кафельниковым. Сначала Австралия, Кубок Федерации, потом Санкт-Петербург, а затем - Дубай и Доха. Я попыталась объяснить, что мне нужно расставить приоритеты. Более крупные турниры уже заявлены, и в последний момент невозможно отменить все планы. По поводу следующего года - пока не знаю, - приводит слова Кузнецовой «Чемпионат.com».

Напомним, в 2016-м году Кузнецова не играла на Spb Ladies Trophy. Турнир WTA в Петербурге проводился впервые в истории. Его победительницей в одиночной сетке стала Роберта Винчи. В парном разряде соревнования выиграли Мартина Хингис и Саня Мирза. В 2017-м году турнир начнется 30 января и пройдет сразу после Открытого чемпионата Австралии.

31-летняя теннисистка в текущем сезоне выиграла турнир в Сиднее и дошла до финала в Майами. На турнирах Большого шлема лучший результат российской спортсменки - 1/8 финала на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». На Олимпийских играх Кузнецова завершила выступления в третьем раунде после поражения от Джоанны Конты.