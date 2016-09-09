Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
ФутболУрал- : -Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ФутболЭспаньол- : -Реал
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов
ХоккейРоссия- : -Швеция

Рамзан Кадыров: Чечня будет бороться за право проведения матча ЧМ-2018

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что республика должна принять матчи чемпионата мира по футболу в России, который состоится в 2018 году.

«Пока Виталий Мутко не изменит своего решения, а оно у него жестокое по отношению к Чеченской республике, то абсолютно у нас нет шансов провести матч в рамках мирового чемпионата. Я не раз с ним говорил ещё в самом начале обсуждения этого вопроса. Я считаю, что это неправильно. Хотя бы один матч должны были провести в Чеченской республике, потому что у нас здесь созданы все условия для этого.

Даже не нужны были большие затраты для подготовки самого мероприятия, как в других регионах России. Я считаю, что поступили неправильно. Я об этом всегда говорю, говорил и буду говорить. Ещё шансы есть. Мы будем бороться. Постараемся довести до них, что ещё есть время, чтобы изменили своё отношение, чтобы они на Кавказе провели один матч. Чтобы кавказцам не пришлось ехать в Москву, а то будут потом обвинять нас, что кавказцы понаехали. Им же нравится так говорить», – цитирует Кадырова «Интерфакс».

Чемпионат мира по футболу-2018 состоится в России и пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Венесуэлой и БоливиейТренерский штаб сборной Бразилии определился со списком игроком, вызванных для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018, который пройдёт в России.Виталий Мутко: С марта мы хотим играть в СочиМинистр спорта России Виталий Мутко заявил, что стадион «Фишт» в Сочи примет матчи в следующем году.Виталий Мутко: Талисман ЧМ-2018? Остались два кота и волкМинистр спорта РФ Виталий Мутко на совещании по вопросам развития футбола в Казани рассказал как идут дела с выбором талисмана ЧМ-2018.Виталий Мутко: Пока ни один канал не купил права на показ ЧМ-2018Министр спорта РФ Виталий Мутко на совещании по развитию футбола в Казани, рассказал о телеправах.Талисман ЧМ-2018 будет выбран 21 октябряКак сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия 2018», официальный талисман ЧМ—2018 по футболу, будет определён 21 октября этого года.ФИФА: Визит на стадионы ЧМ-2018 прошел хорошоДиректор Департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о визите делегации экспертов ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», которые проинспектировали строительство стадионов к чемпионату мира 2018 года.Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 1,4 млрд рублейРасходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года увеличены на 1,4 млрд рублей, сообщается в постановлении правительства «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».Виталий Мутко: Смену генподрядчика стадиона в Петербурге нужно было делать еще год назадМинистр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о смене генподрядичка стадиона на Крестовском острове.Талисман ЧМ-2018 будет выбран 26 октября в прямом эфире Первого каналаТалисман чемпионата мира 2018 года будет выбран 26 октября. Об этом сообщил министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко.На стадионе в Петербурге провели молебен об успешном завершении строительстваРуководитель сектора коммуникаций городской митрополии Наталья Радоманова сообщила о проведении молебна, который прошел 12 сентября на строящемся стадионе «Зенита» во второй половине дня.Сергей Собянин: Полностью сдадим «Лужники» в начале 2017 годаМэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки окончания реконструкции стадиона «Лужники».Рэпер Баста стал послом ЧМ-2018 от Ростова-на-ДонуИзвестный российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал четвертым послом чемпионата мира по футболу 2018 года.«Зенит» сыграет на Крестовском весной. Позитивные итоги визита ФИФА в Петербург«Зенит» сыграет на Крестовском весной. Позитивные итоги визита ФИФА в ПетербургСтадион в Петербурге отстрелялся на инспекции ФИФА: теперь и нам рассказали, как собираются до 26 декабря закончить строительство арены.Директор ФИФА по проведению соревнований: Получили все гарантии, что стадион в Петербурге будет сдан в декабреДиректор ФИФА по проведению соревнований Колин Смит поделился мнением организации о ходе строительства стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Вице-губернатор Петербурга: В футбол на новом стадионе можно играть уже сегодня. Осталось ворота поставить и разметку нанестиВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе строительства стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Алексей Сорокин: В апреле и мае на стадионе в Петербурге «Зенит» проведет тестовые матчиГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о ходе подготовки стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Губернатор Петербурга обратится к Миллеру с просьбой закупать оборудование для эксплуатации стадиона на КрестовскомГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направит письмо с просьбой о закупке материалов и оборудования для ежедневной эксплуатации стадиона на Крестовском острове в адрес председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.Стадион на Крестовском острове переоформят на «Зенит» в марте 2017 годаСтадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет переоформлен на «Зенит» в марте 2017 года. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз комитета по строительству Санкт-Петербурга.Заместитель губернатора Ростовской области: Есть риски по срокам сдачи двух отелей к ЧМ-2018Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о проблемах подготовки южного города к чемпионату мира 2018 года.Заместитель губернатора Ростовской области: Надеюсь, что в конце 2017 года на новом стадионе пройдут тестовые матчиПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о темпах строительства стадиона к чемпионату мира 2018 года.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыроввсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложения