Рамзан Кадыров: Чечня будет бороться за право проведения матча ЧМ-2018

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что республика должна принять матчи чемпионата мира по футболу в России, который состоится в 2018 году.



«Пока Виталий Мутко не изменит своего решения, а оно у него жестокое по отношению к Чеченской республике, то абсолютно у нас нет шансов провести матч в рамках мирового чемпионата. Я не раз с ним говорил ещё в самом начале обсуждения этого вопроса. Я считаю, что это неправильно. Хотя бы один матч должны были провести в Чеченской республике, потому что у нас здесь созданы все условия для этого.



Даже не нужны были большие затраты для подготовки самого мероприятия, как в других регионах России. Я считаю, что поступили неправильно. Я об этом всегда говорю, говорил и буду говорить. Ещё шансы есть. Мы будем бороться. Постараемся довести до них, что ещё есть время, чтобы изменили своё отношение, чтобы они на Кавказе провели один матч. Чтобы кавказцам не пришлось ехать в Москву, а то будут потом обвинять нас, что кавказцы понаехали. Им же нравится так говорить», – цитирует Кадырова «Интерфакс».



Чемпионат мира по футболу-2018 состоится в России и пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.