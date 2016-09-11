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Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Венесуэлой и Боливией

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Официальный сайт Федерации футбола БразилииКомментарии

Тренерский штаб сборной Бразилии определился со списком игроком, вызванных для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018, который пройдёт в России.

Напомним, команде предстоит провести матчи со сборным Боливии и Венесуэлы.

Среди игроков, вызванных на вышеуказанные встречи числится полузащитник «Зенита» Жулиано.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Алисон, Вевертон, Алекс Сантана;

защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тьяго Силва, Карлос Жио, Дани Алвес, Лемос, Марсело, Филипе Луис;

полузащитники: Касемиро, Ренато Аугусто, Паулиньо, Оскар, Виллиан, Фернандиньо, Лукас Лима, Жулиано, Филиппе Коутиньо;

нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Фирмино, Габриэль Жезус.

С Боливией сборная Бразилии сыграет 6 октября, а через пять дней в гостях встретится с Венесуэлой.

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