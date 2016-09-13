«Ливерпуль» на выезде одолел «Челси» и обошел «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ
Футболисты «Ливерпуля» в матче 5-го тура чемпионата Англии обыграли на выезде «Челси».
Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Деян Ловрен и капитан «красных» Джордан Хендерсон. Единственный гол для «синих» забил форвард Диего Коста.
Таким образом, «Ливерпуль», набрав 10 баллов, выходит на 4 место в таблице АПЛ. В активе «Челси» – очков и 2 место.
В следующем туре подопечные Антонио Конте 24 сентября сыграют в гостях с «Арсеналом», а «Ливерпуль» в тот же день примет на домашней арене «Халл Сити».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.
АПЛ
5-й тур
Матч
Голы
Ловрен 17 (0:1). Хендерсон 36 (0:2). Коста 62 (1:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Иванович, Азар, Виллиан (Мозес, 84), Оскар (Педро, 85), Канте, Матич (Фабрегас, 84), Коста
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Коутиньо (Лейва, 82), Вейналдум (Стюарт, 90), Хендерсон, Лаллана, Мане, Милнер, Старридж (Ориги, 56)
Предупреждения:
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
16 сентября 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция