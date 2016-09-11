Кавани оформил покер за тайм и помог «ПСЖ» разгромить «Кан»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромили «Кан» в стартовом матче пятого тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в пятницу в Кане, завершилась победой действующих чемпионов Франции со счетом 6:0. В составе победителей четыре мяча забил нападающий Эдинсон Кавани, причем один из голов он провел с пенальти. Все голы уругвайский нападающий забил в первом тайме. Еще по голу в составе парижан после перерыва забили Лукас и Жан-Кевен Огюстен.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 10 очков и догнал дуэт лидеров – «Монако» и «Ниццу». У «Кана» осталось шесть очков. Он по-прежнему идет в середине таблицы.

«ПСЖ» в следующем туре 20 сентября примет «Дижон», а «Кан» днем позже сыграет на выезде с «Анже».