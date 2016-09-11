Кавани оформил покер за тайм и помог «ПСЖ» разгромить «Кан»
Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромили «Кан» в стартовом матче
пятого тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в пятницу в Кане, завершилась победой действующих
чемпионов Франции со счетом 6:0. В составе победителей четыре мяча забил нападающий
Эдинсон Кавани, причем один из голов он провел с пенальти. Все голы уругвайский
нападающий забил в первом тайме. Еще по голу в составе парижан после перерыва забили
Лукас и Жан-Кевен Огюстен.
Таким образом, «ПСЖ» набрал 10 очков и догнал дуэт лидеров – «Монако» и «Ниццу».
У «Кана» осталось шесть очков. Он по-прежнему идет в середине таблицы.
«ПСЖ» в следующем туре 20 сентября примет «Дижон», а «Кан» днем позже сыграет на выезде с «Анже».
Матч
Голы
Кавани 12 (0:1). Кавани 22 (0:2 - пен.). Кавани 38 (0:3). Кавани 45 (0:4). Лукас 67 (0:5). Огюстен 78 (0:6).
Состав
Кан: Веркютр, Да Силва, Женевье, Бен Юссеф, Бесса, Сеубе (Диоманде, 46), Фере, Карамо (Имору, 72), Сантини, Базиле (Адеоти, 46), Роделен
ПСЖ: Ареола, Менье, Кимпембе, Максвелл, Маркиньос, Крыховяк, Ди Мария (Огюстен, 61), Рабьо, Матюиди (Мотта, 68), Кавани (Хесе, 46), Лукас
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
16 сентября 21:45, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция