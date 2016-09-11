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Кавани оформил покер за тайм и помог «ПСЖ» разгромить «Кан»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромили «Кан» в стартовом матче пятого тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в пятницу в Кане, завершилась победой действующих чемпионов Франции со счетом 6:0. В составе победителей четыре мяча забил нападающий Эдинсон Кавани, причем один из голов он провел с пенальти. Все голы уругвайский нападающий забил в первом тайме. Еще по голу в составе парижан после перерыва забили Лукас и Жан-Кевен Огюстен.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 10 очков и догнал дуэт лидеров – «Монако» и «Ниццу». У «Кана» осталось шесть очков. Он по-прежнему идет в середине таблицы.

«ПСЖ» в следующем туре 20 сентября примет «Дижон», а «Кан» днем позже сыграет на выезде с «Анже».

Матч

Кан - ПСЖ - 0:6 (0:4)

Голы

Кавани 12 (0:1). Кавани 22 (0:2 - пен.). Кавани 38 (0:3). Кавани 45 (0:4). Лукас 67 (0:5). Огюстен 78 (0:6).

Состав

Кан: Веркютр, Да Силва, Женевье, Бен Юссеф, Бесса, Сеубе (Диоманде, 46), Фере, Карамо (Имору, 72), Сантини, Базиле (Адеоти, 46), Роделен

ПСЖ: Ареола, Менье, Кимпембе, Максвелл, Маркиньос, Крыховяк, Ди Мария (Огюстен, 61), Рабьо, Матюиди (Мотта, 68), Кавани (Хесе, 46), Лукас

Предупреждения:

Бен Юссеф, 22 - Кимпембе, 60

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

16 сентября 21:45, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

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