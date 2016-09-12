Вратарь «Бетиса» получил красную карточку, не выходя на поле в матче с «Гранадой»
Футболисты
«Бетиса» сыграли вничью с «Гранадой» в домашнем матче четвертого тура
чемпионата Испании.
Матч,
прошедший в Севилье в пятницу, завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
В составе гостей голы забили Мехди Карсела-Гонсалес и Альберто Буэно, а
Эсекиэль Понсе на 79-й минуте не реализовал пенальти. У «Бетиса» дубль оформил
Алекс Алегрия.
Отметим,
что гости доигрывали встречу вдесятером. Их защитник Рубен Везу на 52-й минуте получил
желтую карточку, а еще через две минуты был удален с поля за второй «горчичник».
У «Бетиса» на 85-й минуте за две желтые карточки был удален вратарь Дани
Хименес, находившийся в тот момент в запасе.
Украинские
игроки команд – Роман Зозуля и Артем Кравец вышли на замену в конце второго
тайма.
«Бетис» в пятом туре 20 сентября в гостях сыграет в дерби с «Севильей», а «Гранада» 21 сентября примет «Атлетик» из Бильбао.
Матч
Голы
Карсела-Гонсалес 13 (0:1). Буэно 33 (0:2). Алегрия 36 (1:2). Алегрия 61 (2:2).
Состав
Бетис: Адан, Манди, Дурмиси, Песселья, Хоакин (Зозуля, 75), Руис (Мусонда, 37), Петрос, Пиччини, Брашанац (Гутьеррес, 87), Алегрия, Кастро
Гранада: Очоа, Везу, Табану (Тито, 46), Силва Г., Фулкьер, Карсела-Гонсалес, Крхин, Перейра, Ацили (Кравец, 86), Понсе, Буэно (Ангбан, 56)
Незабитые пенальти
Понсе (Гранада), 79
Предупреждения:
Мусонда, 63; Адан, 77; Дурмиси, 79; Хименес, 84; Гутьеррес, 89 - Везу, 52; Понсе, 74; Карсела-Гонсалес, 81; Ангбан, 90
Удаления:
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
16 сентября 21:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция