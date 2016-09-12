Вратарь «Бетиса» получил красную карточку, не выходя на поле в матче с «Гранадой»

Футболисты «Бетиса» сыграли вничью с «Гранадой» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Испании.

Матч, прошедший в Севилье в пятницу, завершился результативной ничьей со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Мехди Карсела-Гонсалес и Альберто Буэно, а Эсекиэль Понсе на 79-й минуте не реализовал пенальти. У «Бетиса» дубль оформил Алекс Алегрия.

Отметим, что гости доигрывали встречу вдесятером. Их защитник Рубен Везу на 52-й минуте получил желтую карточку, а еще через две минуты был удален с поля за второй «горчичник». У «Бетиса» на 85-й минуте за две желтые карточки был удален вратарь Дани Хименес, находившийся в тот момент в запасе.

Украинские игроки команд – Роман Зозуля и Артем Кравец вышли на замену в конце второго тайма.

«Бетис» в пятом туре 20 сентября в гостях сыграет в дерби с «Севильей», а «Гранада» 21 сентября примет «Атлетик» из Бильбао.