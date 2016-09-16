Борис Майоров: Финны нам на Кубке мира не соперники. Россияне – в тройке лидеров

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о перспективах сборной России на Кубке мира.

- Что скажете специалистам, которые отводят сборной России четвертое место в рейтинге турнира?

- А кого же они ставят выше? Ну ладно Канада, США… А еще шведы что ли?

- Некоторые и финнов считают сильнее. Ведь в последнее время мы им частенько уступаем - и на Олимпиаде, и на чемпионатах мира…

- Ну уж нет. У матча сборной России против финнов на Кубке мира будет совсем другой характер. Я считаю, что наша команда – один из лидеров турнира. Мы входим в тройку главных претендентов на победу. Вместе с Канадой и США.

Напомним, что свое выступление на заокеанском турнире россияне начнут 18 сентября поединком со шведами.