Сборная России не внесла изменений в финальную заявку на Кубок мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею не внес изменений в финальную заявку на Кубок мира, сообщили «Р-Спорт» в организационном комитете турнира.

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. В пятницу истек крайний срок для внесения изменений в состав команд.

Россияне на групповом этапе Кубка мира сыграют со сборными Швеции (18 сентября), Северной Америки (19 сентября) и Финляндии (22 сентября).

Полностью состав сборной России на Кубок мира выглядит следующим образом:

вратари - Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ), Семен Варламов («Колорадо Эвеланш», НХЛ), Андрей Василевский («Тампа Бэй Лайтнинг», НХЛ);

защитники - Никита Нестеров («Тампа Бэй Лайтнинг», НХЛ), Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз», НХЛ), Андрей Марков, Алексей Емелин (оба - «Монреаль Канадиенс», НХЛ), Алексей Марченко («Детройт Ред Уингз», НХЛ), Никита Зайцев («Торонто Мейпл Лифс», НХЛ), Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз», НХЛ);

нападающие - Евгений Кузнецов, Александр Овечкин (оба – «Вашингтон Кэпиталз», НХЛ), Артем Анисимов, Артемий Панарин (оба – «Чикаго Блэкхоукс», НХЛ), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – «Тампа Бэй Лайтнинг», НХЛ), Николай Кулемин («Нью-Йорк Айлендерс», НХЛ), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», НХЛ), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», НХЛ), Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все – СКА), Иван Телегин (ЦСКА).