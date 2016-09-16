Сборная России не внесла изменений в финальную заявку на Кубок мира
Тренерский
штаб сборной России по хоккею не внес изменений в финальную заявку на Кубок
мира, сообщили «Р-Спорт» в организационном комитете турнира.
Напомним,
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. В пятницу истек
крайний срок для внесения изменений в состав команд.
Россияне
на групповом этапе Кубка мира сыграют со сборными Швеции (18 сентября),
Северной Америки (19 сентября) и Финляндии (22 сентября).
Полностью
состав сборной России на Кубок мира выглядит следующим образом:
вратари
- Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ), Семен Варламов
(«Колорадо Эвеланш», НХЛ), Андрей Василевский («Тампа Бэй
Лайтнинг», НХЛ);
защитники
- Никита Нестеров («Тампа Бэй Лайтнинг», НХЛ), Дмитрий Куликов
(«Флорида Пантерз», НХЛ), Андрей Марков, Алексей Емелин (оба -
«Монреаль Канадиенс», НХЛ), Алексей Марченко («Детройт Ред
Уингз», НХЛ), Никита Зайцев («Торонто Мейпл Лифс», НХЛ), Дмитрий
Орлов («Вашингтон Кэпиталз», НХЛ);
нападающие - Евгений Кузнецов, Александр Овечкин (оба – «Вашингтон Кэпиталз», НХЛ), Артем Анисимов, Артемий Панарин (оба – «Чикаго Блэкхоукс», НХЛ), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – «Тампа Бэй Лайтнинг», НХЛ), Николай Кулемин («Нью-Йорк Айлендерс», НХЛ), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», НХЛ), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», НХЛ), Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все – СКА), Иван Телегин (ЦСКА).
Матч
Место и дата
18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция