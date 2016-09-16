Квинси Промес: Всегда испытываю особенное чувство, когда забиваю за этот клуб
Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы своей команды над «Оренбургом» выразил удовлетворение от игры команды и итогового счета.
«Как же хорошо начинаются выходные! Мы показали хорошую командную работу. Всегда испытываю особенное чувство, когда забиваю за этот клуб», - написал Промес в социальной сети Instagram.
Футболисты московского «Спартака» в пятницу в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу». Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.
Первый гол на 2-й минуте матча забил Квинси Промес. Спустя полчаса в ворота
столичного клуба был назначен пенальти, который реализовал Благой Георгиев.
Во второй половине встречи все тот же Промес снова вывел «Спартак» вперед, а на 69-й минуте голландец отдал голевой пас на Джано Ананидзе.
Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция