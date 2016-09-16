Квинси Промес: Всегда испытываю особенное чувство, когда забиваю за этот клуб

Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы своей команды над «Оренбургом» выразил удовлетворение от игры команды и итогового счета.

«Как же хорошо начинаются выходные! Мы показали хорошую командную работу. Всегда испытываю особенное чувство, когда забиваю за этот клуб», - написал Промес в социальной сети Instagram.

" What a way to start the weekend! Good team effort.. and it's always a special feeling to score goals for this club ❤ " #QP10 Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Сен 16 2016 в 10:06 PDT

Футболисты московского «Спартака» в пятницу в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу». Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.

Первый гол на 2-й минуте матча забил Квинси Промес. Спустя полчаса в ворота столичного клуба был назначен пенальти, который реализовал Благой Георгиев.

Во второй половине встречи все тот же Промес снова вывел «Спартак» вперед, а на 69-й минуте голландец отдал голевой пас на Джано Ананидзе.