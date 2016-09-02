Кудрявцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке
Россиянка Алла Кудрявцева не
смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в канадском Квебеке, призовой фонд
которого превышает 220 тысяч долларов.
Россиянка в пятницу в
четвертьфинальном матче уступила американке Лорен Дэвис в двух партиях со
счетом 3:6, 6:7 (4:7). На корте соперницы провели менее двух часов.
Дэвис в полуфинале встретится с победительницей матча между чешкой Терезой Мартинцовой и американкой Джессикой Пегула.
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