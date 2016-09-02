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Кудрявцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянка Алла Кудрявцева не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в канадском Квебеке, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.

Россиянка в пятницу в четвертьфинальном матче уступила американке Лорен Дэвис в двух партиях со счетом 3:6, 6:7 (4:7). На корте соперницы провели менее двух часов.

Дэвис в полуфинале встретится с победительницей матча между чешкой Терезой Мартинцовой и американкой Джессикой Пегула.

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