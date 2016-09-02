Кудрявцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке

Россиянка Алла Кудрявцева не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в канадском Квебеке, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.



Россиянка в пятницу в четвертьфинальном матче уступила американке Лорен Дэвис в двух партиях со счетом 3:6, 6:7 (4:7). На корте соперницы провели менее двух часов.



Дэвис в полуфинале встретится с победительницей матча между чешкой Терезой Мартинцовой и американкой Джессикой Пегула.