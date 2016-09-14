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Юрген Клопп: Первый тайм «Ливерпуль» выиграл закономерно

Андрей Петухов
Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы своей команды над «Челси» в выездном матче чемпионата Англии похвалил подопечных за первый тайм.

«С первой секунды матча мы действовали очень активно. Я получил удовлетворение от первого тайма, который мы закономерно выиграли. После перерыва пришлось немного сложнее, соперник сумел забить, но мы нашли силы ответить должным образом», - приводит Sky Sports слова Клоппа.

Футболисты «Ливерпуля» в матче 5-го тура чемпионата Англии обыграли на выезде «Челси». Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Деян Ловрен и капитан «красных» Джордан Хендерсон. Единственный гол для «синих» забил форвард Диего Коста.

Матч

Челси - Ливерпуль - 1:2 (0:2)

Голы

Ловрен 17 (0:1). Хендерсон 36 (0:2). Коста 62 (1:2).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Иванович, Азар, Виллиан (Мозес, 84), Оскар (Педро, 85), Канте, Матич (Фабрегас, 84), Коста

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Коутиньо (Лейва, 82), Вейналдум (Стюарт, 90), Хендерсон, Лаллана, Мане, Милнер, Старридж (Ориги, 56)

Предупреждения:

Виллиан, 45 - Лейва, 88

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

16 сентября 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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