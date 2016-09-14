Юрген Клопп: Первый тайм «Ливерпуль» выиграл закономерно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы своей команды над «Челси» в выездном матче чемпионата Англии похвалил подопечных за первый тайм.

«С первой секунды матча мы действовали очень активно. Я получил удовлетворение от первого тайма, который мы закономерно выиграли. После перерыва пришлось немного сложнее, соперник сумел забить, но мы нашли силы ответить должным образом», - приводит Sky Sports слова Клоппа.

Футболисты «Ливерпуля» в матче 5-го тура чемпионата Англии обыграли на выезде «Челси». Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Деян Ловрен и капитан «красных» Джордан Хендерсон. Единственный гол для «синих» забил форвард Диего Коста.