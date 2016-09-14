Юрген Клопп: Первый тайм «Ливерпуль» выиграл закономерно
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы своей команды над «Челси»
в выездном матче чемпионата Англии похвалил подопечных за первый тайм.
«С первой секунды матча мы действовали очень активно. Я получил
удовлетворение от первого тайма, который мы закономерно выиграли. После
перерыва пришлось немного сложнее, соперник сумел забить, но мы нашли силы
ответить должным образом», - приводит Sky Sports слова Клоппа.
Футболисты «Ливерпуля» в матче 5-го тура чемпионата Англии обыграли на
выезде «Челси». Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж»,
завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Деян Ловрен и капитан «красных» Джордан Хендерсон. Единственный гол для «синих» забил форвард Диего Коста.
Матч
Голы
Ловрен 17 (0:1). Хендерсон 36 (0:2). Коста 62 (1:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Иванович, Азар, Виллиан (Мозес, 84), Оскар (Педро, 85), Канте, Матич (Фабрегас, 84), Коста
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Коутиньо (Лейва, 82), Вейналдум (Стюарт, 90), Хендерсон, Лаллана, Мане, Милнер, Старридж (Ориги, 56)
Предупреждения:
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
16 сентября 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция