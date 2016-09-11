Гол Бакки принес «Милану» победу над «Сампдорией»

Футболисты «Милана» обыграли «Сампдорию» в стартовом матче четвертого тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Генуе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе гостей на 85-й минуте отличился нападающий Карлос Бакка.

Таким образом, «Милан» набрал шесть очков и сократил до трех очков отставание от лидирующего «Ювентуса», который имеет матч в запасе. У «Сампдории» в активе также шесть очков.

«Милан» в следующем матче в пятом туре 20 сентября примет «Лацио», а «Сампдория» 21 сентября в гостях сыграет с «Болоньей».