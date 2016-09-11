Гол Бакки принес «Милану» победу над «Сампдорией»
Футболисты
«Милана» обыграли «Сампдорию» в стартовом матче четвертого тура чемпионата
Италии.
Встреча,
прошедшая в пятницу в Генуе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В
составе гостей на 85-й минуте отличился нападающий Карлос Бакка.
Таким
образом, «Милан» набрал шесть очков и сократил до трех очков отставание от
лидирующего «Ювентуса», который имеет матч в запасе. У «Сампдории» в активе
также шесть очков.
«Милан» в следующем матче в пятом туре 20 сентября примет «Лацио», а «Сампдория» 21 сентября в гостях сыграет с «Болоньей».
Матч
Голы
Бакка 85 (0:1).
Состав
Сампдория: Вивиано, Скриньяр, Сильвестре, Реджини, Сала (Перейра, 31), Торрейра, Линетти, Прат (Фернандеш, 69), Баррето (Шик, 88), Квальярелла, Муриэль
Милан: Доннарумма, Калабриа, Романьоли, Абате, Палетта, Монтоливо, Бонавентура, Соса (Локателли, 57), Сусо (Гомес, 90), Лападула (Бакка, 64), Ньянг
Предупреждения:
Перейра, 71; Муриэль, 84 - Лападула, 39; Бонавентура, 47; Доннарумма, 90
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
16 сентября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция