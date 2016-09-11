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Гол Бакки принес «Милану» победу над «Сампдорией»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Милана» обыграли «Сампдорию» в стартовом матче четвертого тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Генуе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе гостей на 85-й минуте отличился нападающий Карлос Бакка.

Таким образом, «Милан» набрал шесть очков и сократил до трех очков отставание от лидирующего «Ювентуса», который имеет матч в запасе. У «Сампдории» в активе также шесть очков.

«Милан» в следующем матче в пятом туре 20 сентября примет «Лацио», а «Сампдория» 21 сентября в гостях сыграет с «Болоньей».

Матч

Сампдория - Милан - 0:1 (0:0)

Голы

Бакка 85 (0:1).

Состав

Сампдория: Вивиано, Скриньяр, Сильвестре, Реджини, Сала (Перейра, 31), Торрейра, Линетти, Прат (Фернандеш, 69), Баррето (Шик, 88), Квальярелла, Муриэль

Милан: Доннарумма, Калабриа, Романьоли, Абате, Палетта, Монтоливо, Бонавентура, Соса (Локателли, 57), Сусо (Гомес, 90), Лападула (Бакка, 64), Ньянг

Предупреждения:

Перейра, 71; Муриэль, 84 - Лападула, 39; Бонавентура, 47; Доннарумма, 90

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

16 сентября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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