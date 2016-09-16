Дмитрий Ефремов: Опять проиграли, не забили свои моменты

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов после поражения своей команды от московского «Спартака» в домашнем матче РФПЛ посетовал на нереализацию голевых моментов.

«Опять проиграли, не забили свои моменты. Перед вторым голом в наши ворота должны были забивать, а вместо этого пропустили. Сработал закон футбола - не забиваешь ты, забивают тебе. Даже при счете 1:3 у нас были опасные моменты. Будем работать над реализацией.

После третьего гола начали играть более раскованно, терять действительно было нечего, поэтому моменты появились, но реализация подвела. Постараемся как можно скорее забыть эту игру и к матчу Кубка России с «Волгарем» подойдём в хорошем настроении. Постараемся выиграть», - приводит официальный сайт «Оренбурга» слова Ефремова.

Футболисты московского «Спартака» в пятницу в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первый гол на 2-й минуте матча забил Квинси Промес. Спустя полчаса в ворота столичного клуба был назначен пенальти, который реализовал Благой Георгиев.

Во второй половине встречи все тот же Промес снова вывел «Спартак» вперед, а на 69-й минуте голландец отдал голевой пас на Джано Ананидзе.