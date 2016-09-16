Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
ФутболУрал- : -Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ФутболЭспаньол- : -Реал
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов
ХоккейРоссия- : -Швеция

Дмитрий Ефремов: Опять проиграли, не забили свои моменты

Андрей Петухов
Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов после поражения своей команды от московского «Спартака» в домашнем матче РФПЛ посетовал на нереализацию голевых моментов.

«Опять проиграли, не забили свои моменты. Перед вторым голом в наши ворота должны были забивать, а вместо этого пропустили. Сработал закон футбола - не забиваешь ты, забивают тебе. Даже при счете 1:3 у нас были опасные моменты. Будем работать над реализацией.

После третьего гола начали играть более раскованно, терять действительно было нечего, поэтому моменты появились, но реализация подвела. Постараемся как можно скорее забыть эту игру и к матчу Кубка России с «Волгарем» подойдём в хорошем настроении. Постараемся выиграть», - приводит официальный сайт «Оренбурга» слова Ефремова.

Футболисты московского «Спартака» в пятницу в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первый гол на 2-й минуте матча забил Квинси Промес. Спустя полчаса в ворота столичного клуба был назначен пенальти, который реализовал Благой Георгиев.

Во второй половине встречи все тот же Промес снова вывел «Спартак» вперед, а на 69-й минуте голландец отдал голевой пас на Джано Ананидзе.

Матч

Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)

Голы

Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).

Состав

Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)

Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш

Предупреждения:

Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ. 7-й тур. «Терек» - «Амкар», «Локомотив» - «Уфа» и другие матчиРезультаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.Дмитрий Аленичев: Кажется, Федун потом сожалел о том, что назвал пятое место позоромБывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что в конце минувшего сезона, когда владелец красно-белых Леонид Федун назвал занимаемое командой пятое место в таблице РФПЛ позором, испытал шок.Квинси Промес: Всегда испытываю особенное чувство, когда забиваю за этот клубАтакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы своей команды над «Оренбургом» выразил удовлетворение от игры команды и итогового счета.Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Венесуэлой и БоливиейТренерский штаб сборной Бразилии определился со списком игроком, вызванных для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018, который пройдёт в России.Валерий Рейнгольд: Комбаров – лучший крайний защитник страныБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что у него нет претензий к игре защитников москвичей в матче 7-го тура против «Оренбурга» (3:1).«Спартак» набирал 19 очков в семи стартовых турах в чемпионские сезоныВ пятницу «Спартак» в матче 7-го тура РФПЛ обыграл на выезде «Оренбург» со счетом 3:1.«Спартак» дал предварительное согласие на проведение товарищеского матча с «Црвеной Звездой»Как сообщает официальный сайт «Црвены Звезды», клуб предлагает московскому «Спартаку» провести товарищеский матч 25 марта 2017 года на стадионе «Маракана» в Белграде.Президент «Оренбурга»: В матче со «Спартаком» создали столько моментов, сколько не было ни в одной игреПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в седьмом туре чемпионата России.Массимо Каррера: «Спартак» пытается найти слабые места у каждой командыГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура РФПЛ над «Оренбургом» (3:1).Александр Бубнов: «Спартак» Карреры продолжает успешно гнуть выбранную линиюБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов подвел итоги матча красно-белых с «Оренбургом» в рамках 7-го тура РФПЛ (3:1).«Оренбург» – «Спартак». Промес стал лучшим игроком матча по единоборствам, ударам и обводкамВ матче 7-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» – 3:1.«Оренбург» – «Спартак». Красно-белые превзошли соперника почти по всем показателямВ матче 7-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» – 3:1.Андрей Червиченко: Гол Джано в ворота «Оренбурга» может стать лучшим в сентябреБывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что гол Джано Ананидзе в ворота «Оренбурга» может стать лучшим по итогам сентября.Андрей Червиченко: Дифирамбы в адрес Карреры неоправданны и преждевременныАндрей Червиченко: Дифирамбы в адрес Карреры неоправданны и преждевременныБывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко повел итоги матча красно-белых с «Оренбургом.Массимо и ускорение. «Спартак» Карреры прибавил во втором тайме и победилМассимо и ускорение. «Спартак» Карреры прибавил во втором тайме и победил«Спартак» учится выгрызать очки в матчах, в которых не идет командная игра, не хватает фантазии и ограничено пространство.Роберт Евдокимов: «Оренбург» по голевым моментам превзошел «Спартак»Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в седьмом туре чемпионата России.Массимо Каррера: Игра сложилась так, как я ожидалГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог матча с «Оренбургом» (3:1) в седьмом туре чемпионата России.«Спартак» поймал кураж. И пока не отпустил». Евгений Ловчев о победе в Оренбурге«Спартак» поймал кураж. И пока не отпустил». Евгений Ловчев о победе в ОренбургеОбозреватель Sovsport.ru – о матче «Спартака» в Оренбурге.«Спартак» обыграл «Оренбург» и оторвался от ЦСКА на пять очков«Спартак» обыграл «Оренбург» и оторвался от ЦСКА на пять очковФутболисты московского «Спартака» в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу».Кононов и Гончаренко вошли в список кандидатов на пост наставника «Легии»Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть российский клуб. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения