Дмитрий Аленичев: Кажется, Федун потом сожалел о том, что назвал пятое место позором
Бывший главный тренер московского «Спартака»
Дмитрий Аленичев признался, что в конце минувшего сезона, когда владелец
красно-белых Леонид Федун назвал занимаемое командой пятое место в таблице РФПЛ
позором, испытал шок.
«Не скрою, испытал шок, когда в первый раз
услышал, что Леонид Арнольдович так сформулировал. Но довольно быстро пришёл в
себя, потому что знаю Федуна: он может на эмоциях что-то сказать, а уже через
пять минут остыть. Но сначала, конечно, не понял, зачем такое нужно было
произносить публично. Команда вроде нормально выступала – четыре матча подряд
провели на ноль, во всех победили. Мне кажется, Леонид Арнольдович потом
сожалел о сказанном.
Пятое место в тот момент – вполне приемлемый
результат. Кто-то хотел бронзу, кто-то думал о серебре. Но с учетом всех
обстоятельств, пятое место – нормальный итог чемпионата. Не хочу хвастаться,
бить себя в грудь, но тогда это был наш максимум», — цитирует Аленичева
«Спорт-Экспресс».
В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Аленичева занял пятое место в РФПЛ.
Аленичев был уволен с поста наставника красно-белых в начале августа 2016-го после
вылета из Лиги Европы, где москвичи уступили в квалификации
команде из Кипра АЕЛ (1:1, 0:1).