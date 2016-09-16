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Дмитрий Аленичев: Кажется, Федун потом сожалел о том, что назвал пятое место позором

Андрей Петухов
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что в конце минувшего сезона, когда владелец красно-белых Леонид Федун назвал занимаемое командой пятое место в таблице РФПЛ позором, испытал шок.

«Не скрою, испытал шок, когда в первый раз услышал, что Леонид Арнольдович так сформулировал. Но довольно быстро пришёл в себя, потому что знаю Федуна: он может на эмоциях что-то сказать, а уже через пять минут остыть. Но сначала, конечно, не понял, зачем такое нужно было произносить публично. Команда вроде нормально выступала – четыре матча подряд провели на ноль, во всех победили. Мне кажется, Леонид Арнольдович потом сожалел о сказанном.

Пятое место в тот момент – вполне приемлемый результат. Кто-то хотел бронзу, кто-то думал о серебре. Но с учетом всех обстоятельств, пятое место – нормальный итог чемпионата. Не хочу хвастаться, бить себя в грудь, но тогда это был наш максимум», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Аленичева занял пятое место в РФПЛ. Аленичев был уволен с поста наставника красно-белых в начале августа 2016-го после вылета из Лиги Европы, где москвичи уступили в квалификации команде из Кипра АЕЛ (1:1, 0:1).

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