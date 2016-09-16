Дмитрий Аленичев: Потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком»
Бывший главный тренер московского «Спартака»
Дмитрий Аленичев признал, что тяжело пережил расставание с красно-белыми.
«Это время пережил, конечно, тяжело. Теперь не
вижу каждый день этих замечательных футболистов, людей в клубе и на базе. Все
это пока непривычно. Сразу после ухода из команды улетел в Италию, чтобы от
всего отвлечься. Отдохнул, поплавал, позагорал. Но лучше, безусловно, каждый
день работать. Так что месяц получился довольно скомканным: утром просыпаюсь с
одним и тем же желанием – тренировать, тренировать и ещё раз тренировать.
Хочется вновь работать с игроками, объяснять им, как добиваться побед. Впрочем,
потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком». Было тяжело, сейчас уже
легче. Что ж, такова тренерская доля», - приводит «Спорт-Экспресс» слова
Аленичева.
В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Аленичева занял пятое место в РФПЛ.
Аленичев был уволен с поста наставника красно-белых в начале августа 2016-го после
вылета из Лиги Европы, где москвичи уступили в квалификации
команде из Кипра АЕЛ (1:1, 0:1).