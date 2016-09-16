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Алексей Кудашов: Удаления в конце матча сломали нам игру

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов считает, что удаления в составе железнодорожников в матче КХЛ против нижегородского «Торпедо» главным образом повлияли на результат.

«В концовке матча удаления сломали нам игру. Заработали пять минут меньшинства, потом еще одно удаление было. Это основное, что повлияло на результат. А так получилась нормальная игра. И я не согласен, что это было повторение матча в Нижнекамске. Общее здесь – только счет, игра была абсолютно другой», - приводит «Р-Спорт» слова Кудашова.

«Локомотив» в пятницу на домашней арене уступил «Торпедо» в овертайме со счетом 1:2.

Матч

Локомотив - Торпедо - 1:2 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Тэлбот (Крунвалль, Козун), 37:28 (1:0). Лофквист (Норман, Эштон), 49:21 (1:1). Петтерссон (Галузин, Проскуряков), 60:25 (1:2).

Место и дата

16 сентября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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