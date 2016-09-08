Экс-пилот «Формулы-1», потерявший в аварии обе ноги, в четвертый раз выиграл Паралимпиаду
Бывший
пилот «Формулы-1» итальянец Алессандро Дзанарди выиграл свое четвертое золото в
шоссейных велогонках на Паралимпийских играх.
Дзанарди
в пятницу в составе сборной Италии на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал
золото в смешанной эстафете среди спортсменов, использующих ручные велосипеды
(класс H2-5). Ранее в Бразилии 49-летний спортсмен завоевал золото в
индивидуальной гонке с раздельным стартом. Напомним, что на Паралимпиаде в
Лондоне Дзанарди завоевал две золотых и одну серебряную медаль.
Дзанарди
выступал в «Формуле-1» в 1991–1994 и 1999 годах. Больших успехов он добился в
американской серии CART, где дважды становился чемпионом. В 2001 году на гонке
в немецком Лаузитце он попал в тяжелую аварию, в результате которой лишился
обеих ног.