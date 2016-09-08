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Экс-пилот «Формулы-1», потерявший в аварии обе ноги, в четвертый раз выиграл Паралимпиаду

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший пилот «Формулы-1» итальянец Алессандро Дзанарди выиграл свое четвертое золото в шоссейных велогонках на Паралимпийских играх.

Дзанарди в пятницу в составе сборной Италии на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал золото в смешанной эстафете среди спортсменов, использующих ручные велосипеды (класс H2-5). Ранее в Бразилии 49-летний спортсмен завоевал золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Напомним, что на Паралимпиаде в Лондоне Дзанарди завоевал две золотых и одну серебряную медаль.

Дзанарди выступал в «Формуле-1» в 1991–1994 и 1999 годах. Больших успехов он добился в американской серии CART, где дважды становился чемпионом. В 2001 году на гонке в немецком Лаузитце он попал в тяжелую аварию, в результате которой лишился обеих ног.

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