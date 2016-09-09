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Дубль Модеста помог «Кельну» разгромить «Фрайбург»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Кельна» одержал крупную победу над «Фрайбургом» в стартовом матче третьего тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Кельне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дублем в составе победителей в первом тайме отметился Антони Модест, а еще один мяч провел Леонардо Биттенкаурт.

Таким образом, «Кельн» набрал семь очков и вышел в лидеры чемпионата Германии. У «Фрайбурга» осталось три очка. Он идет в нижней части таблицы.

«Кельн» в следующем туре 21 сентября в гостях сыграет в «Шальке», а «Фрайбург» днем ранее примет «Гамбург».

Матч

Кёльн - Фрайбург - 3:0 (3:0)

Голы

Модесте 29 (1:0). Биттенкур 31 (2:0). Модесте 43 (3:0).

Состав

Кёльн: Хорн, Хектор, Соренсен, Маврай, Хайнц, Риссе, Хёгер, Биттенкур (Цоллер, 50), Леманн, Модесте (Йоич, 80), Осако (Ольковски, 65)

Фрайбург: Шволов, Гульде (Нидермайер, 78), Гюнтер, Штенцель, Союнчу (Петерсен, 46), Грифо, Франц, Хёфлер, Булут (Хаберер, 65), Филипп, Нидерлехнер

Предупреждения:

Риссе, 83 - Хёфлер, 39

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

16 сентября 21:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

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