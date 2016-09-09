Дубль Модеста помог «Кельну» разгромить «Фрайбург»

Футболисты «Кельна» одержал крупную победу над «Фрайбургом» в стартовом матче третьего тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Кельне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дублем в составе победителей в первом тайме отметился Антони Модест, а еще один мяч провел Леонардо Биттенкаурт.

Таким образом, «Кельн» набрал семь очков и вышел в лидеры чемпионата Германии. У «Фрайбурга» осталось три очка. Он идет в нижней части таблицы.

«Кельн» в следующем туре 21 сентября в гостях сыграет в «Шальке», а «Фрайбург» днем ранее примет «Гамбург».