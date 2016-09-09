Дубль Модеста помог «Кельну» разгромить «Фрайбург»
Футболисты
«Кельна» одержал крупную победу над «Фрайбургом» в стартовом матче третьего тура
чемпионата Германии.
Встреча,
прошедшая в пятницу в Кельне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Дублем в составе победителей в первом тайме отметился Антони Модест, а еще один
мяч провел Леонардо Биттенкаурт.
Таким
образом, «Кельн» набрал семь очков и вышел в лидеры чемпионата Германии. У
«Фрайбурга» осталось три очка. Он идет в нижней части таблицы.
«Кельн» в следующем туре 21 сентября в гостях сыграет в «Шальке», а «Фрайбург» днем ранее примет «Гамбург».
Матч
Голы
Модесте 29 (1:0). Биттенкур 31 (2:0). Модесте 43 (3:0).
Состав
Кёльн: Хорн, Хектор, Соренсен, Маврай, Хайнц, Риссе, Хёгер, Биттенкур (Цоллер, 50), Леманн, Модесте (Йоич, 80), Осако (Ольковски, 65)
Фрайбург: Шволов, Гульде (Нидермайер, 78), Гюнтер, Штенцель, Союнчу (Петерсен, 46), Грифо, Франц, Хёфлер, Булут (Хаберер, 65), Филипп, Нидерлехнер
Предупреждения:
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
16 сентября 21:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция