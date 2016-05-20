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Сборная России разгромила кубинцев на ЧМ по мини-футболу

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Мужская сборная России по мини-футболу нанесла поражение команде Кубы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, проходящего в Колумбии.

Встреча, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени, завершилась победой россиян со счетом 7:1. В первом тайме в воротах кубинцев побывало четыре гола – по разу отличились Даниил Давыдов, Иван Чишкала, Артем Ниязов и Владислав Шаяхметов. После перерыва по мячу провели Дмитрий Лысков, Иван Милованов и Сергей Абрамович.

Напомним, что ранее россияне на стадии группового этапа переиграли команды Таиланда (6:4) и Египта (6:1), досрочно пробившись в плей-офф соревнований.

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