Дмитрий Аленичев: Мечтаю выиграть чемпионат России со «Спартаком»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах на будущее.

- Было три-четыре звонка с предложениями. Вот в Италии, например, сказали, что есть варианты с трудоустройством, но ответил, что хочу работать в России. Ставлю перед собой задачу выиграть чемпионат России. Леонид Викторович (Слуцкий) побеждал в премьер-лиге с ЦСКА, а мне хочется сделать это со «Спартаком». И в этом году рассчитывал на это, но не получилось. Стану учиться дальше, чтобы мечта сбылась. И верю, что так будет!

– Допускаете вариант, при котором возьмете титул не со «Спартаком»?

– Допускаю. Но мечтаю сделать это именно с красно-белыми!, - цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Аленичева занял пятое место в РФПЛ. Аленичев был уволен с поста наставника красно-белых в начале августа 2016-го после вылета из Лиги Европы, где москвичи уступили в квалификации команде из Кипра АЕЛ (1:1, 0:1).