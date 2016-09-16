Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
ФутболУрал- : -Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ФутболЭспаньол- : -Реал
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов
ХоккейРоссия- : -Швеция

Дмитрий Аленичев: Мечтаю выиграть чемпионат России со «Спартаком»

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах на будущее.

- Было три-четыре звонка с предложениями. Вот в Италии, например, сказали, что есть варианты с трудоустройством, но ответил, что хочу работать в России. Ставлю перед собой задачу выиграть чемпионат России. Леонид Викторович (Слуцкий) побеждал в премьер-лиге с ЦСКА, а мне хочется сделать это со «Спартаком». И в этом году рассчитывал на это, но не получилось. Стану учиться дальше, чтобы мечта сбылась. И верю, что так будет!

– Допускаете вариант, при котором возьмете титул не со «Спартаком»?

– Допускаю. Но мечтаю сделать это именно с красно-белыми!, - цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс». 

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Аленичева занял пятое место в РФПЛ. Аленичев был уволен с поста наставника красно-белых в начале августа 2016-го после вылета из Лиги Европы, где москвичи уступили в квалификации команде из Кипра АЕЛ (1:1, 0:1). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День в истории. Ролану Гусеву – 3917 сентября исполнилось 39 лет бывшему полузащитнику московских клубов ЦСКА и «Динамо», экс-хавбеку сборной России Ролану Гусеву.«Томь» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 14:00 мскВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Томь» примет тульский «Арсенал».«Урал» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 16:30 мскВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Урал» из Екатеринбурга сыграет с «Анжи» из Махачкалы.«Терек» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мскВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Терек» из Грозного сыграет с пермским «Амкаром».«Локомотив» - «Уфа». Начало текстовой трансляции – 19:00 мскВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России московский «Локомотив» примет «Уфу».Дмитрий Аленичев: Потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком»Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев признал, что тяжело пережил расставание с красно-белыми.Дмитрий Ефремов: Опять проиграли, не забили свои моментыПолузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов после поражения своей команды от московского «Спартака» в домашнем матче РФПЛ посетовал на нереализацию голевых моментов.РФПЛ. 7-й тур. «Терек» - «Амкар», «Локомотив» - «Уфа» и другие матчиРезультаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.Дмитрий Аленичев: Кажется, Федун потом сожалел о том, что назвал пятое место позоромБывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что в конце минувшего сезона, когда владелец красно-белых Леонид Федун назвал занимаемое командой пятое место в таблице РФПЛ позором, испытал шок.Квинси Промес: Всегда испытываю особенное чувство, когда забиваю за этот клубАтакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы своей команды над «Оренбургом» выразил удовлетворение от игры команды и итогового счета.Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Венесуэлой и БоливиейТренерский штаб сборной Бразилии определился со списком игроком, вызванных для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018, который пройдёт в России.Валерий Рейнгольд: Комбаров – лучший крайний защитник страныБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что у него нет претензий к игре защитников москвичей в матче 7-го тура против «Оренбурга» (3:1).«Спартак» набирал 19 очков в семи стартовых турах в чемпионские сезоныВ пятницу «Спартак» в матче 7-го тура РФПЛ обыграл на выезде «Оренбург» со счетом 3:1.«Спартак» дал предварительное согласие на проведение товарищеского матча с «Црвеной Звездой»Как сообщает официальный сайт «Црвены Звезды», клуб предлагает московскому «Спартаку» провести товарищеский матч 25 марта 2017 года на стадионе «Маракана» в Белграде.Президент «Оренбурга»: В матче со «Спартаком» создали столько моментов, сколько не было ни в одной игреПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в седьмом туре чемпионата России.Массимо Каррера: «Спартак» пытается найти слабые места у каждой командыГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура РФПЛ над «Оренбургом» (3:1).Александр Бубнов: «Спартак» Карреры продолжает успешно гнуть выбранную линиюБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов подвел итоги матча красно-белых с «Оренбургом» в рамках 7-го тура РФПЛ (3:1).«Оренбург» – «Спартак». Промес стал лучшим игроком матча по единоборствам, ударам и обводкамВ матче 7-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» – 3:1.«Оренбург» – «Спартак». Красно-белые превзошли соперника почти по всем показателямВ матче 7-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» – 3:1.Андрей Червиченко: Гол Джано в ворота «Оренбурга» может стать лучшим в сентябреБывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что гол Джано Ананидзе в ворота «Оренбурга» может стать лучшим по итогам сентября.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения